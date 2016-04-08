Лос-Анджелес, США, 8 апреля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Американские ученые из Университета Калифорнии выяснили, что вредная пища и фастфуд способны сделать человека ленивым, сообщает Meddaily.

pixabay.com Гамбургер

Такие выводы исследователи сделали на основе результатов эксперимента на лабораторных мышах.

Грызуны были разделены на две группы, одну из которых кормили здоровой и полезной пищей, а вторую — фастфудом. Через месяц мыши из разных групп стали различаться по внешнему виду и по массе.

Ученые провели вторую стадию эксперимента — для получения сладкой воды грызуны должны были нажимать на рычаг три, шесть и более раз.

Было замечено, что располневшие мыши чаще делали перерывы между нажатиями рычага. Более того, тучные мыши вообще отказывались от выполнения задач, результатом которых была выдача сладкой воды.

Специалисты считают, что вредная пища изменили химический состав головного мозга грызунов, поэтому у них была снижена мотивация.