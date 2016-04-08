Симферополь, 8 апреля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Проблемы реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года — в низком уровне подготовки конкурсной документации, заключении контрактов, договоров, соглашений о предоставлении бюджетных средств, считает глава минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Об этом он заявил 8 апреля в Крыму на совещании по вопросам эффективности реализации федеральной целевой программы.

Крымский пейзаж. Лев Лагорио, 1891

«Прежде всего, проблемой является низкий уровень освоения — 23,6% от кассового расхода. А это упирается в подготовку конкурсной документации, заключение контрактов, договоров, соглашений о предоставлении бюджетных средств», — сказал Улюкаев.

Он напомнил, что в январе 2016 года правительство РФ учредило автономную некоммерческую организацию «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». По его словам, дирекция была создана для того, чтобы «коренным образом реорганизовать эту работу», она должна стать «руками и ногами» процесса реализации всех мероприятий программы и обеспечит «эффективное расходование средств».

«Я думаю, что коллеги сделают все надлежащим образом. Мы будем спрашивать, конечно же, в полной мере», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2016 года Совет министров Республики Крым распространил в СМИ письмо главы республики Сергея Аксёнова вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку от 22 сентября 2015 года. В документе Аксёнов просит правительство определиться, кто именно должен быть ответственным (государственным заказчиком программы) за реализацию федеральной целевой программы «Развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» — либо Совет министров Крыма, либо Минэкономразвития РФ. Если же этого не сделать, то ФЦП, по мнению главы республики, вовремя выполнена не будет. «Считаем, что наличие двух ответственных за реализацию Программы органов власти ведёт к разбалансированию действий по её реализации», — говорится в письме.

Также в марте 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявлял, что крайне низкий уровень реализации ФЦП по развитию Крыма и Севастополя в 2015 году связан с задержкой финансирования работ из федерального центра и ее корректировкой. «Не успели освоить, потому что поздно передали деньги, а поздно передали, потому что корректировали ФЦП. А её корректировали, потому что по объектовкам были несовпадения. Очень много чего было», — сказал Улюкаев.