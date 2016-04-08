Воронеж, 8 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Очередной подпольный цех по производству контрафактного алкоголя закрыли воронежские полицейские в поселке Боровом, на окраине областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 апреля в региональном ГУ МВД.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж Леонид Гайдай. 1962. СССР Незаконное производство

Операция проводилась совместно с региональным СКР, по подозрению в причастности к организации производства задержаны пять человек. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Как пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, производство алкоголя действовало с июля 2015 года. Для этого участники преступной группы арендовали помещение в Железнодорожном районе Воронежа, где рабочие круглосуточно производили суррогатный алкоголь. Под склад приспособили несколько гаражных боксов в разных концах города, которые также арендовали.

Следователи и полицейские в результате обысков изъяли более 10 тонн готового к реализации коньяка, водки, рома известных мировых брендов: «Hennessy», «Армина», «Jack Daniels», «Finlandia», «Dewar's», «Jameson», «Bacardí», «Хортица», «Пять озер», «Талка» и др., а также спирт. Также изъято более 70 тысяч пустых бутылок, предназначенных для разлива алкогольной продукции.