Москва, 8 апреля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Американские чиновники принесли свои извинения президенту РФ Владимиру Путину до публикации так называемых «Панамских документов». Об этом 8 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это было ранее, до «Панамских документов», — сказал Песков.

Он не уточнил, кто именно извинился перед российским лидером, а «поскольку сам президент не назвал тех, кто это сделал», то Песков не считает возможным «делать это» вместо Путина.

Пресс-секретарь также не стал рассказывать, за какой конкретно эпизод американский истеблишмент принёс извинения президенту.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин раскритиковал информацию о его якобы причастности к «панамским офшорам».

«Вы все тут журналисты собрались и знаете, что такое информационный продукт. Вот по этим офшорам прошлись. Вашего покорного слуги там нет, ну не о чем говорить. Но задание-то есть! Чего сделали? Сделали информационный продукт — нашли знакомых и друзей. Продвигается, что есть какой-то там друг господина президента России. Он что-то там сделал. Наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет», — сказал Путин.