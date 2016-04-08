Ереван, 8 апреля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. «Мы никогда против этого не высказывались, но считаем, что этот конфликт должен быть в целом и окончательно решен», — завил президент Армении в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос «Почему вы не хотите, чтобы их разъединили миротворцы, например, российские?»

Администрация президента Армении В ходе визита Саргсяна в Германию

Он добавил, что армянская сторона изъявляла готовность подписать соответствующий документ, предусматривающий всеобъемлющее урегулирование этого конфликта, в том числе и присутствие миротворцев между двумя сторонам, но Азербайджан этого не захотел.

Говоря о последнем обострении конфликта, Саргсян отметил: «Мы не считаем, что военные действия разразились совершенно неожиданно. Мы ждали их. Произошло то, что должно было произойти. Но и прекращение огня не было случайностью. Азербайджанцы понесли большие потери. А кроме того, начальник генерального штаба России позвонил начальнику армянского Генштаба и сообщил, что азербайджанцы согласны встретиться по этому поводу в Москве с представителями армянской стороны. Была, разумеется, и поддержка мирового сообщества. С соответствующими заявлениями выступили многие государства и международные организации».

На вопрос относительно российских поставок тяжелого вооружения Азербайджану Саргсян заметил, что армянская сторона всегда открыто выступала против продажи Россией оружия Азербайджану.

Президент Армении также посчитал, что непризнание Ереваном независимости Нагорного Карабаха является компромиссом с армянской стороны, поскольку признание означало бы отказ от переговоров по урегулированию этого конфликта. «Если мы признаем независимость Нагорного Карабаха, то о чем еще вести переговоры? Мы не признаем республику Нагорный Карабах, чтобы дополнительно не осложнять ситуацию», — отметил собеседник немецкого агентства.

Серж Саргсян 6−7 апреля находился с официальном визитом в Германии, где провел переговоры с высшим руководством страны.