Ереван, 8 апреля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В ночь с 7 на 8 апреля Азербайджан в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня продолжил обстрелы позиции карабахских ВС по всей линии соприкосновения войск, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Нагорного Карабаха.

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Согласно источнику, азербайджанская сторона применяла стрелковое оружие различного калибра и 60-миллиметровые минометы. «Наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы на северо-восточном направлении, в результате чего близ села Талиш погиб рядовой контрактник Грач Самвели Мурадян, 1983 г.р. Есть также и раненые. На другом участке при невыясненных до конца обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил рядовой Геворг Ашоти Мгдесян, 1996 г.р. Для выяснения деталей происшедшего ведется следствие», — сообщает ведомство.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян сообщил, что той же ночью из 120-миллиметровых минометов и СПГ-9 были обстреляны позиции и населенные пункты Кармир, Ттуджур и Баганис Тавушской и Гегаркуникской областей Армении, в результате чего пострадавших нет. Он также сообщает, что карабахский спецназ угнал из тыла противника, близ азербайджанского села Тапкара-Коюнлу, военный грузовик «Урал» с госномерами H919QQ с боеприпасами.

Кроме того, Минобороны НКР опубликовало список погибших в результате боестолкновений со 2 апреля военнослужащих из 38 человек. В их числе 9 офицеров. Среди погибших трое из Еревана, все офицеры. 13 погибших — граждане НКР, 22 — из различных регионов Армении.