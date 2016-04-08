Екатеринбург, 8 апреля, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Лётчики Центрального военного округа (ЦВО) установили рекорд по длительности беспосадочного перелета — они провели в воздухе на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ 7 часов 4 минуты, сообщает официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

airforce.ru МиГ-31БМ

По его словам, рекорд был установлен в рамках начавшегося 4 марта совместного тактического учения сил авиации и противовоздушной обороны ЦВО. В ходе учения экипажи передислоцировались из Красноярского края в Астраханскую область.

За 7 часов в небе МиГ-31БМ дозаправляли в небе трижды: топливозаправщики Ил-78 на расстоянии 10 метров «стыковались» с конусом-датчиком МиГ-31.

В общей сложности экипажи самолетов преодолели почти 8 тыс. км.