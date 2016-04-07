Минск, 7 апреля, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Белорусам следует забыть о том, что они когда-то жили в России, и свыкнуться с существованием в постсоветской республике. Об этом 7 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая ОАО «Минский автомобильный завод», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Минский автомобильный завод», 7 апреля 2016 года

«Не успел прийти — вы мне начали рассказывать про Россию! Да очнись! Мы уже 25 лет как независимое государство! Мы не часть России! У России свои проблемы», — сказал Лукашенко, пресекая сетование хозяйственников на проблемы сбыта белоруской продукции в России.

«Очень легко отвоевать российский рынок!» — уверен руководитель постсоветской республики. Он поручил руководству ОАО «МАЗ» сделать это в ближайшее время, сделав упор на цену и качество.

Лукашенко осмотрел не только линейку продукции МАЗ, но и новый «представительский» автомобиль китайской марки Geely, поручив пересадить на него всех чиновников рангом ниже вице-премьера. Сам Лукашенко на собранном в постсоветской республике китайском автомобиле ездить не собирается, хотя это не считают зазорным делать президент Франции, канцлер Германии и даже председатель КНР.

«Нам надо делать электромобили. Обязательно электромобили!» — сказал Лукашенко. Он отметил, что после ввода в эксплуатацию БелАЭС «образуются излишки электроэнергии».

Общаясь с представителями трудового коллектива, Лукашенко заявил, что им не следует беспокоиться о безопасности в постсоветской республике. По его словам, Вооружённые силы Белоруссии готовы нанести потенциальному агрессору «неприемлемый ущерб», и с этой целью не только советскую «технику ремонтировали», но даже «начали ракеты строить».

Ракетные технологии в Белоруссии появились вскоре после мятежа на Украине, отмечали профильные эксперты. До этого предприятия ВПК Белоруссии и Украины сотрудничали в рамках ряда проектов, однако производство ракетных двигателей всегда было сильной стороной украинских партнёров.

На встрече с пролетариями Лукашенко не стал развивать тему белорусского ракетостроения. Он отметил лишь, что вынужден строить полноценную границу с Украиной, чтобы защитить белорусов, так как «бандюги наводнили Украину».

«Вынужден строить границу и защищаться, как от войск НАТО», — с сожалением констатировал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Александр Лукашенко посетил МАЗ и заявил, что пересадит чиновников на китайские автомобили белорусской сборки марки «Джили». Он также заявил, что у МАЗ нет конкурентов на российском рынке. До этого в ГК «Ростех» отказались комментировать перспективы создания автомобильного холдинга «Росбелавто», призванного объединить активы МАЗ и КамАЗ с целью вытеснения конкурентов с рынка Союзного государства и совместной экспансии на зарубежных рынках. Однако в МИД РФ считают, что идею «Росбелавто» вполне можно проговаривать публично, и она не столь уж мертва, как кажется президентам и директорам.