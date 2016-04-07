Рим, 7 апреля, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Пассажиру пришлось пропустить свой рейс из-за того, что одной женщине не хотелось лететь вместе с темнокожим мужчиной, передает Spiegel со ссылкой на английский Telegraph.

Цитата из к/ф «Цирк». Реж. Григорий Александров. 1936. СССР

«Диджей» эритрейского происхождения по имени Мехари Йемане-Тесфаджиорджи зарегистрировался на рейс Рим-Лондон, но его попросили покинуть воздушное судно.

На вопрос о причинах такого решения пилот ответил: «Одна пассажирка сказала, что она не чувствует себя в безопасности вместе с вами». Затем эритрейца допросили силы итальянской безопасности, задержав его на целых 15 часов.

Темнокожий мужчина считает этот акт дискриминацией по расовому признаку. Хотя немецкая авиакомпания Easyjet извинилась за неудобства и предложила ему другой вариант, пассажир планирует обратиться за юридическим советом.