Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Навигация по рекам и каналам Санкт-Петербурга откроется 9 апреля 2016 года в 09:00. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в городском комитете по транспорту.

kuffdam Суда на Неве

Внутренние водные пути города будут открыты для движения самоходных транспортных судов и маломерных судов.

Для прогулочных судов вновь станут доступны канал Грибоедова, Кронверкский пролив, реки Мойка, Фонтанка, Екатерингофка, Пряжка, Карповка и другие.

Откроется для движения и часть крупных городских рек: Нева от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; Малая Нева — от истока до Тучкова моста; Большая Невка, Средняя Невка и Малая Невка — на всем протяжении.

Как сообщало ИА REGNUM, мосты на Большой Неве и Малой Неве начнут разводить 10 апреля. Мосты, находящиеся на рукавах реки Невы — на 10 дней позже, 20 апреля.