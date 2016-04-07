Вашингтон, 7 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов предостерег американскую телезвезду армянского происхождения Ким Кардашьян от высказываний по поводу карабахского конфликта. Об этом посол заявил сегодня, 7 апреля, в интервью изданию Foreign Policy.

Photolure Ким Кардашьян в Ереване

«Лично я был бы очень плохой звездой реалити-шоу, поэтому я стараюсь не лезть в темы, которые мне незнакомы. Я не уверен, что Кардашьян является военным или политическим аналитиком. Нам следует заниматься тем, что у нас получается лучше». — заявил азербайджанский посол.

Ранее Кардашьян опубликовала в своем Instagram слова поддержки в адрес Армении. «Молюсь за всех в Армении и во всём мире!», — написала телезвезда и приложила фотографию с танками и вертолетами вооружённых сил Армении.

Напомним, 2 апреля в зоне карабахского конфликта произошло обострение ситуации. Азербайджанские вооруженные силы перешли в наступление по всему фронту. Бои длились почти три дня. Погибли несколько десятков военнослужащих с обеих сторон. На данный момент режим перемирия восстановлен.