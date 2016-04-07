Брюссель, 7 апреля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Европейский Союз пригрозил санкциями странам, отказывающимся от полноценного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, пишет Daily Mail. Среди таковых называется и Панама, ставшая ключевой «налоговой гаванью» мира.

comex-online.com.ar Панама

«Люди устали от этого произвола», — говорит европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московичи, который координирует финансовую политику 28 стран членов ЕС. Он предлагает применить меры против таких стран, как Панама, которые поощряют операции с низким уровнем налогов.

«Суммы денег, юрисдикции и имена, связанные с этим делом, откровенно шокирует», — сказал Московичи, ссылаясь на «Панамские документы». Говоря о таких странах, как Панама, он отметил, что ЕС должен «быть готовым наложить на них соответствующие санкции, если они не будут меняться».

В списке ЕС Панама числится среди стран, отказывающихся сотрудничать в области налогообложения. Еврокомиссар призвал латиноамериканскую страну «переосмыслить свою позицию в этом направлении».