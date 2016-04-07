Волгоград, 7 апреля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В центре Волгограда кипит стройка объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. На новом стадионе «Волгоград Арена» строители приступили к возведению уже четвертого этажа. Как сообщили ИА REGNUM в компании, являющейся генеральным подрядчиком, ОАО «Стройтрансгаз» 7 апреля, строить очередной этаж, а также возводить металлоконструкции начали с опережением графика на два месяца.

россия2018.рф Будущий стадион к ЧМ-2018 в Волгограде

Сейчас на секторе, А рабочие бетонируют перекрытия четвертого этажа. В целом железобетонные конструкции арены готовы уже более чем на 80% и будут закончены, согласно графику, в июле 2016 года.

Параллельно с монолитными работами на строительстве «Волгоград Арена» начался один из самых сложных и ответственных этапов работ — монтаж металлоконструкций. На площадку завезены все необходимые на данном этапе элементы. Полностью конструкция фасада и основные элементы вантовой кровли будут готовы к концу этого года. Всего при строительстве будет использовано свыше 11 тысяч тонн металлоизделий, которые производятся в различных регионах России.

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Подготовку Волгограда к ЧМ проверяет директор оргкомитета «Россия-2018»

На сегодня уже закончена прокладка половины наружных сетей водоснабжения и канализации под обходной пешеходной эстакадой. Всего необходимо 8 км трубопровода.

На стройплощадке трудятся почти 1,2 тыс. строителей. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Добавим, что комиссия Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) выразила уверенность, что все инфраструктурные объекты в Волгограде будут построены в срок. Об этом журналистам сегодня, 7 апреля, после посещения новой спортивной арены в ходе визита в регион сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит.

Как отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, область готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года согласно плану. Отставания по выполнению работ отсутствуют. На сегодняшнее время решены все проблемы, которые существовали на момент подготовки документации. Также глава региона внес предложение, чтобы новый стадион открылся матчем детских команд.

Добавим, что на еженедельном оперативном совещании глава региона поставил задачу перед профильными ведомствами — в течение двух недель провести выездные совещания на всех объектах ЧМ-2018, включая такие направления работы, как подготовка волонтеров, гостиницы, предприятия общественного питания, и предоставить ему полную информацию. Ответственным за исполнение поручения назначили вице-губернатора Виталия Лихачева.

Напомним, третий операционный визит совместной делегации ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» пройдет с 4 по 10 апреля. Специалисты посетят шесть строящихся к мундиалю 2018 года стадионов.