Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Свободные СМИ могут навредить только нарушителям закона. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 апреля на пленарном заседании Медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Свободная пресса может быть врагом только для жуликов, казнокрадов и преступников», — подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос одного из региональных участников встречи о гонениях на СМИ и преследованиях в отношении журналистов, Путин сообщил, что попросит генерального прокурора России досконально разобраться во всех озвученных на Медиафоруме случаях притеснения прессы и угроз журналистам.