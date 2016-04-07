Ереван, 7 апреля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. В МИД Армении прокомментировали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «находящихся на столе» практически всех договоренностях по карабахскому урегулированию.

President.am Трехсторонняя встреча президентов Армении, России и Азербайджана по мирному урегулированию Нагорно-карабахского конфликта. Казань, 24.06.2011

«На столе переговоров находится казанский документ, представленный сторонам в 2011 году. Азербайджан отказывается принять его, хотя он был согласован с Баку заранее. Мы много раз говорили об этом, еще на встрече в Казани Ильхам Алиев сделал 10 новых предложений, и фактически торпедировал согласование принципов урегулирования», — сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сообщает newsarmenia. am

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Ирана — Эльмаром Мамедъяровым и Джавадом Зарифом, заявил, что президент России Владимир Путин уделяет карабахской проблеме личное внимание, проходят регулярные встречи на уровне министров. Он добавил, что практически все договоренности на столе, и «мы близки к их достижению».

24 июня 2011 года в Казани, при посредничестве тогдашнего президента России Дмитрия Медведева состоялись переговоры между президентами Армении и Азербайджана. Встреча могла стать исторической, так как ожидалось, что главы государств могут подписать документ о базовых принципах урегулирования карабахского конфликта. В итоге никаких документов в столице Татарстана подписанo не былo.