Москва, 7 апреля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин получал приглашение от США и был не против посетить саммит по ядерной безопасности. Об этом он заявил 7 апреля в ходе III медиафорума региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

nss2016.org Cаммит по ядерной безопасности в Вашингтоне

«Да, меня приглашали. Коллега мой (Барак Обама — прим. ред.) лично меня приглашал. Откровенно говоря, я и не против был бы поехать, но наши эксперты по сфере ядерной деятельности и Министерство иностранных дел, тем не менее, не рекомендовали этого делать», — сказал Путин.

Помимо этого, глава государства назвал ядерный форум «домашним мероприятием», в ходе которого Россия всё равно не смогла бы повлиять на выработку финальных решений: «Во-первых, это, как стало ясно, это такое домашнее мероприятие, скорее всего, американское. Обычно мероприятия подобного рода и уровня проходят на основе консенсуса и возможности принять участие в выработке окончательных решений. Мероприятие было разбито на пять групп, нам предложили принять участие только в одной. Но такая крупная держава, как Россия, не может принимать участие в таком мероприятии и не участвовать в разработке итогового документа».

Напомним, саммит по ядерной безопасности, состоявшийся в Вашингтоне, стал последним. Об этом говорится в итогом документе, подписанном участниками саммита.