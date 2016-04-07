Москва, 7 апреля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит сдвиг страны в сторону неоосманизма, то это несет угрозу российским Крыму и Северному Кавказу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

Выступая 6 апреля в дискуссии в передаче «Политика» на «Первом канале», эксперт подчеркнул, что это не может не повлечь за собой более или менее уверенного сдвига политики России в сторону констант ХІХ века.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы Турция осталась на позициях кемализма — светского государства. Однако Эрдоган поворачивает в другую сторону: «Я хочу спросить, господин Эрдоган говорил или нет: «Наш народ должен вернуться на путь османизма, мы построим новую Турцию»? Это я придумал или это сказал господин Эрдоган? Господин Эрдоган говорил, что «в Сирии находятся наши исторические земли, земли наших предков»? Он это говорил или не говорил?»

«Мы имеем дело с тем, что зарождается новая Турция. Очень хочется, чтобы эта новая Турция остановилась, вернулась в старое русло, и чтобы мы могли установить дружеские позиции», — заявил политолог. Кургинян подчеркнул, что у Турции кризис государственной модели существования, поскольку возник «тупик кемализма» — тупик интеграции в Европу.

«Эрдоган, по-моему, не остановится. И он там не один», — считает эксперт. «И сейчас постепенно отодвигаются все те военные, которые стояли на светских позициях и так далее, и выдвигается новая элита».

Если будет идти сдвиг в сторону неоосманизма, то у России окажется под угрозой Крым. «Первое, что произойдёт, это ещё большая активизация, с одной стороны, Крыма — турецких инструкторов и военных, и постепенная миграция наиболее нелояльной нам части татарского населения на север, где её нет, и смыкание этих двух вещей». Дальше начнётся Северный Кавказ, заключил Кургинян.