Волгоград, 7 апреля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Итальянцу, который поднял руку на приемного ребенка, грозит лишение прав на его усыновление. На этом настаивает прокуратура региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, соответствующее заявление уже подано в суд.

pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Напомним, чета Одезио усыновила восьмилетнего мальчика в январе текущего года. А в марте ребенок был передан в приемную семью. Новые родители собрались уезжать с мальчиком домой в Италию, но произошел ужасный случай. Вечером 31 марта на улице в Центральном районе Волгограда приемный папа несколько раз ударил малыша по лицу. В отношении итальянца Манарин Одезио за побои было возбуждено уголовное дело.

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В тот же день районная администрация вынесла постановление, согласно которому мальчик был отобран у усыновителей и помещён лечебное учреждение для дальнейшего наблюдения.

Иск прокурора об отмене усыновления ребенка итальянской парой рассмотрит Волгоградский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел напротив здания управления СКР в Центральном районе города. 52-летний мужчина ударил мальчика так, что ребенок упал на асфальт. Свидетелем рукоприкладства стал проходивший мимо руководитель следственного управления по Волгоградской области Михаил Музраев.

Добавим, что на состоявшемся 4 апреля оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о необходимости усиления контроля над процедурой усыновления детей, в том числе иностранцами.

«Отбором людей, которые принимают сирот в свои семьи, у нас занимаются серьезно. Это достаточно жесткая процедура, проверяем по всем параметрам. Что касается иностранных граждан, то здесь проверку проводить сложнее. Поэтому на любые вопросы, которые настораживают, должен быть получен понятный ответ», — отметил глава региона.