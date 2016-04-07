Вашингтон, 7 апреля, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Американские палеонтологи из Чикагского музея естественной истории выяснили, что позволяет живым существам пережить глобальные катаклизмы и массовые вымирания, сообщает журнал Scientific Reports.

gizmodo.com.au Вымирание

Согласно их теории, выживанию в первую очередь способствуют малая продолжительность жизни, небольшие размеры и раннее размножение.

Свои выводы они подтверждают примером листозавров — небольших звероподобных рептилий, которым удалось пережить самое массовое из известных нам вымирание видов.

Пермское вымирание, произошедшее 252 миллиона лет назад и приведшее к исчезновению 96% морских видов и 70% наземных видов позвоночных, листозаврам удалось пережить. Ученые выяснили, что продолжительность жизни этих рептилий после катастрофы снизилась с 14 до трёх лет.

Кроме того, листозавры начали размножаться в более раннем возрасте. Вдобавок ко всему, они резко уменьшились в размерах: до описываемых событий их вес достигал 200 кг, а после катастрофы листозавры стали не крупнее нынешних собак.

Результаты исследования ученые считают важными, так как уверены в том, что мир приближается к очередному массовому вымиранию, вызванному деятельностью человека.