Амстердам, 7 апреля, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Жители Нидерландов не поддержали ратификацию договора об ассоциации Украины с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает NOS со ссылкой на данные, полученные после предварительного подсчета голосов.

hetkontaktharderwijk.nl Нидерланды против договора об ассоциации с Украиной

Так, «против» данного соглашения проголосовали 61,1% избирателей, чуть более 38% высказались «за». 0,8% проголосовавших не отдали свой голос ни за один из вариантов.

Официальные итоги референдума будут оглашены 12 апреля текущего года представителями Избирательного совета Нидерландов, однако уже сейчас подсчитано, что явка составила 32,2%, при которой голосование признают состоявшимся.

Напомним, что результаты данного референдума не носят обязательного характера, то есть правительство Голландии имеет право не принять его результаты во внимание.

Однако политики признают, что волеизъявление жителей страны может повлиять на политическую позицию в отношении Украины в странах ЕС.

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