Вашингтон, 7 апреля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Североатлантический альянс заинтересован в продолжении диалога с Россией, но не в противостоянии с ней, об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с экспертами и журналистами в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Мы будем стараться избежать холодной войны и заинтересованы в конструктивном сотрудничестве с Россией», — заявил Столтенберг в Атлантическом совете США.

Генсек НАТО добавил, что необходимо возобновить деятельность Совета Россия — НАТО.

«Мы обсуждаем это с Россией, надеюсь, что мы договоримся о повестке дня и проведем встречу», — отметил Столтенберг.

Ранее постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко сообщил, что подготовка такого совещания ведется, однако результат пока не ясен.

«Идет работа по созыву очередного заседания, но решения пока нет», — рассказал Грушко.

Кроме того, Йенс Столтенберг заявил в Вашингтоне о важности «укрепления восточного фланга НАТО». Он поддержал инициативу США в этом вопросе, предполагающую переброску в Европу дополнительного контингента армии США, размещение там американской техники и вооружений, а также расширение совместных военных учений стран Североатлантического альянса.