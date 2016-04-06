Минск, 7 апреля, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Белорусские предприятия надо поставить в те же условия хозяйствования, что и на Западе — только при таком подходе можно сократить отставание от передовых стран и провести модернизацию. Об этом 5 апреля на публичной лекции в Белорусском государственном университете заявил доктор экономических наук профессор Валерий Байнёв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Профессор обратил внимание на ряд либертарианских мифов, навязываемых со студенческой скамьи, а также выдержанные в этом же духе рекомендации реформ от МВФ и других международных организаций. Он также сопоставил потенциал постсоветской республики с ТНК и обратил внимание на показатели Белоруссии в сравнении с США, Швецией и другими странами Запада.

Оборот американской компании TEXACO (входит в Chevron Corporation) в 10 раз больше, чем у Белоруссии, отметил Байнёв. При этом США живут в условиях государственно-корпоративного капитализма, а Белоруссии предлагается даже не предыдущая стадия (государственно-монополистического капитализма), а давно изжившая себя стадия «дикого» рыночного капитализма, регулятором в которой выступала пресловутая «невидимая рука рынка».

Когда Белоруссии рекомендуют сократить госрасходы, отметил профессор, не упоминают о том, что на Западе госрасходы неуклонно наращивались. Если в 1870 году в США они составляли 7%, то в 2011 году — почти 42%.

«То есть в США доля госрасходов на 14% больше, чем в Белоруссии, но не США рекомендуют сократить госрасход, а нам, — сказал Байнёв. — В США 60% ВВП производят корпорации, а нам говорят о том, что «ипэшники» (индивидуальные предприниматели, — прим.ИА REGNUM) всё сделают. Оглянитесь вокруг: эти смартфоны, ноутбуки и прочее создали «ипэшники»? ИП Samsung, ИП Lenovo?»

По мнению учёного, господство стран Запада держится на трёх китах: мощная экономика, вооружённые силы и печатный станок. Осуществляя свою экспансию, страны Запада не брезгуют никакими методами. В результате «в мире сложилась ублюдочная модель 20/80 — когда 20% населения Земли потребляют 80% её ресурсов».

Изменить такое положение вещей можно снижением уровня потребления 20% населения («золотого миллиарда»), однако западный мир не намерен отказываться от своего комфортного существования, отметил профессор. Более того, отметил он: Запад старается всячески утвердить через своих агентов влияния ложное понимание происходящих процессов.

«Кредитно-денежная система работает не на национальные интересы, а на интересы иностранного капитала», — констатировал Байнёв по итогам анализа российских и белорусских реалий.

Коэффициент монетизации в Белоруссии в 10 раз ниже нормы, принятой у стран «первого мира», а обменный курс национальной валюты кратно ниже паритета покупательной способности. В Швеции, Германии и других странах обменный курс выше ППС.

По ППС, а не по обменному курсу ведёт статистику Европейская экономическая комиссия ООН, обратил внимание учёный. Он сослался на расчёты своего коллеги из Академии управления при президенте Белоруссии Сергея Пелиха, который установил кратное занижение стоимости национальных валют России, Белоруссии и других стран СНГ.

«Стоимость кредитных ресурсов в Белоруссии в 20−30 раз выше, чем для наших западных конкурентов (за вычетом инфляции). С вычетом инфляции кредиты в Белоруссии в 14 раз дороже, чем в Германии», — констатировал Байнёв.

При таком положении дел, считает профессор, речь может идти только об отставании, а не о развитии. Профессор сослался на мнение российского учёного Сергея Губанова, по подсчётам которого для достижения VI технологического уклада необходимо вкладывать ежегодно около $400 млрд инвестиций, которые «никакие «ипэшники» не вложат».

В 1990 году СССР находился на 3,7 технологическом укладе, США — на 4,1 укладе. Отставание не было таким огромным, как через 25 лет, когда РФ оказалась на уровне 3,5 уклада, Белоруссия — на уровне 3,4 уклада, а страны-лидеры перешли на 6-й технологический уклад.

«Прежде чем требовать от наших предприятий конкурентоспособности, как на Западе, надо создать условия, как на Западе», — уверен белорусский экономист.

По его мнению, начинать надо с финансовой сферы. Низкий коэффициент монетизации порождает искусственный дефицит денег, следствием чего становится падение инвестиционной активности и «долларизация» экономики.

«Оборот кредитных ресурсов в научно-инновационном секторе составляет около 5−10 лет, в промышленности — 187 дней (почти полгода в предприятиях Минпрома), в торгово-посредническом секторе — всего 24 дня», — обратил внимание экономист. Сокращение денежной массы по «закону Фишера» приводит к снижению производства, а не снижению цен, и перекачке кредитных ресурсов банками из реального сектора экономики в сектор услуг — в торгово-посредническую деятельность, так как чем ниже оборот средств, тем ниже прибыль, а банки заинтересованы в кредитовании высокоприбыльных предприятий.

Такой подход вполне приемлем для российских «реформаторов» типа Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, отметил профессор, а в Белоруссии эти же идеи продвигают первый замминистра экономики Александр Заборовский и помощник президента по экономике Кирилл Рудый. Итог воплощения такой парадигмы мышления, отметил Байнёв, можно видеть и в статистике промышленного производства (например, в станкостроении), и в социальной сфере (например, в расслоении). Реализация идей либертарианцев на Украине привела к деградации промышленности, обнищанию широких масс населения и войне.

Поэтому необходимо срочно изменить парадигму мышления и подход к экономике, уверен белорусский учёный. Необходим индустриальный план и технологический рывок, считает Байнёв.

«Главным приоритетом должна стать модернизация», — подчеркнул он. Она должна стать национальным проектом, основанным на новой индустриализации — как это провозгласили США, Великобритания, Бразилия, а из стран ЕАЭС такой подход оказался близок только Казахстану.

Приоритетом госрасходов должна стать модернизация. Но её невозможно будет осуществить, если ставка кредита не будет снижена хотя бы до 5%, коэффициент монетизации не составит 60−100% ВВП, а обменный курс национальной валюты не будет приближен к ППС. Это потребует перестройки всей финансовой системы. Должны будут появиться, как на Западе, два типа банков, ориентированных на научно-производственную сферу и торговлю без возможности перетекания ресурсов из одного типа банков в другой. В Японии действует «трёхзадачная» банковская система, в Китае — «двухзадачная», и правительство жёстко следит за недопустимостью перетока капитала.

Так должно быть в Белоруссии, уверен Байнёв. В целом же, считает учёный, необходима новая доктрина развития.