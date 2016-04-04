Москва, 4 апреля, 2016, 21:50 — ИА Регнум. VIII Фестиваль датского кино Danish wave откроется в Москве 20 апреля. Главным событием смотра станет показ номинированного на премию «Оскар» — 2016 фильма «Война» датского режиссёра Тобиаса Линдхольма. Как сообщает пресс-служба фестиваля, показы пройдут в Центре документального кино, все фильмы программы будут демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами.

Цитата из т/с «Война». Реж. Тобиас Линдхольм 2015. Дания Разговор

Драма «Война» претендовала на премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но уступила «СынУ Саула» Ласло Немеша — венгерской картине о жизни заключенных Освенцима.

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В центре сюжета «Войны» — молодой военный Клаус (Йохан Филип Асбек), командующий датской ротой в Афганистане. Его жена, Мария (Тува Новотны), заботится о троих детях дома, в Копенгагене. Во время рутинной миссии военные оказываются под перекрестным огнем, чтобы спасти своих людей Клаус принимает решение, которое оборачивается серьезными последствиями как для него, так и для его семьи.

По словам режиссёра Тобиаса Линдхольма, в центре внимания картины была попытка рассказать подлинные истории жизней людей на войне. Основной темой «Войны» стал «афганский синдром» и последствия, с которыми пришлось столкнуться представителям датского военного контингента, отправленным в горячие точки.

Фильм получил приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Портленде, Премию «Роберт» за лучшую женскую роль (Тува Новотны), демонстрировался на Венецианском фестивале, а также киносмотрах в Тромсё, Гётеборге, Цюрихе и других городах.

В программу фестиваля Danish wave также вошли:

триллер «Идеалист» Кристины Розендаль 2015 — фильм о последствиях крушения самолёта с водородными бомбами на борту;

2015 — фильм о последствиях крушения самолёта с водородными бомбами на борту; мелодрама «Ключ, дом, зеркало» Михаэля Ноера 2015 — фильм, получивший приз KNF Award на Международном кинофестивале в Роттердаме;

2015 — фильм, получивший приз KNF Award на Международном кинофестивале в Роттердаме; детективная драма — комедия «Мужчины и куры» Андерса Томаса Йенсена 2015 — загадочная история пяти братьев. На Международном фестивале фантастических фильмов в Невшателе картина была признана лучшим европейским фантастическим фильмом.

Отдельной частью программы станет показ экранизаций детективных романов датского писателя Юсси Адлера-Ольсена о департаменте Q:

триллер «Мистериум. Начало» Миккеля Нёргора 2013 — фильм по роману «Женщина в клетке»;

2013 — фильм по роману «Женщина в клетке»; детективный триллер » Мистериум. Убийцы фазана» Миккеля Нёргора 2014 — экранизация книги «Охотники на фазанов»;

Миккеля Нёргора 2014 — экранизация книги «Охотники на фазанов»; криминальный триллер » Мистериум. Тьма в бутылке» Ганса Петтера Моланда 2016 — по мотивам «Тьмы в бутылке».

Фестиваль продлится в Москве до 24 апреля.