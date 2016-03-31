Варшава, 31 марта, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Рядовые поляки выступают против демонтажа памятников Благодарности Красной армии, однако эти граждане не имеют доступа к СМИ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 31 марта, Ежи Тыц, руководитель польской общественной организации «Курск», занимающейся реставрацией памятников красноармейцам в Польше.

newsbalt.ru Ежи Тыц у отреставрированного памятника красноармейцам в городе Стшельце-Краеньске

«Создаётся ложная картина, что памятники (советским воинам) якобы имеют значение только для русских, — сказал Тыц. — На самом деле это не так. Со стороны польского общества идёт целый ряд протестов, но эти граждане не имеют доступа к СМИ и подобные протесты очень редко выходят за пределы интернета».

«Этот проект (сноса 500 памятников красноармейцам) придумал Институт национальной памяти Польши, президент которого Лукаш Каминьски пытается сколотить политический капитал накануне выборов в институте (срок его полномочий истекает 28 июня 2016 года. — ИА REGNUM ). И он будет оказывать давление на местные органы власти, чтобы те сносили памятник. Время покажет, удастся ли ему это», — продолжил глава «Курска».

«Конечно, снос памятников незаконен, так как мемориалы охраняются польско-российским соглашением 1994 года (в соглашении об охране памятников, в частности, говорится: «Настоящее соглашение регулирует сотрудничество сторон в решении всех вопросов, связанных с установлением, регистрацией, обустройством, сохранением и должным содержанием мест памяти и захоронений — российских — в Республике Польша и польских — в Российской Федерации — военнослужащих и гражданских лиц, погибших, убитых и замученных в результате войн и репрессий, далее именуемых местами памяти и захоронениями». — ИА REGNUM ). Тем не менее, в нынешней Польше придерживаться закона со стороны политиков и государственных учреждений становится редкостью».

В связи с этим, глава «Курска» высказал мнение, что в Польше «катастрофические последствия являет отсутствие представителей левого крыла в сейме». «До тех пор, пока будет новой силы с харизматичным лидером, приходится считаться с возможностью ликвидации всего, что связано с советской армией», — считает Тыц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент Института национальной памяти Каминьски заявил, что более чем 500 польских памятников Благодарности Красной армии «символизируют господство коммунистической системы над Польшей и должны быть уничтожены».

«Мы сейчас пересчитываем места, в которых еще находятся советские памятники. До июня мы предложим акцию, которая будет стимулировать местные органы власти уничтожать советские памятники, ещё до того, как возникнет соответствующий закон, — заявил Каминьски в интервью порталу Wiadomosci.Onet.pl. — На мой взгляд, у нас есть большой шанс на успех».

Напомним, на этой неделе в городе Пененжно был стёрт с лица земли мемориал на месте гибели командующего армии Ивана Черняховского.