Москва, 31 марта, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Столичный научно-практический центр наркологии разработал программу по ранней профилактике наркомании и алкоголизма среди детей. Как сообщает KP.RU, в детских садах и в начальных классах школ Москвы уже готовятся проводить соответствующие профилактические занятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Программу разработали под руководством главного нарколога страны Евгения Брюна. Авторы проекта отмечают, что проблемы употребления детьми наркотиков и спиртных напитков обычно «растут» из семьи. Соответственно и рассказывать детям о запрещенных препаратах следует как можно раньше.

«В условиях реализации деформированных стилей воспитания и при наличии дисфункциональной составляющей семья может являться фактором приобщения подростка к употреблению алкоголя и наркотиков и формированию зависимости от них», — приводит издание взгляд разработчиков проекта на проблему.

Так, в начальной школе и детских садах Москвы малышам в игровой форме планируют рассказывать о вреде курения, распития спиртных напитков и употребления наркотических веществ. К профилактическим занятиям хотят привлекать и родителей.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, столичных наркологов также предлагается привлекать к работе в автошколах, а наркоманам Москвы выдавать бесплатный антидот на случай передозировки. Кроме того, «адресную помощь» предлагают выделять и алкозависимым жителям столицы.

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