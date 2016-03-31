В детсадах Москвы вводят занятия по профилактике наркомании: далее роддом?
Москва, 31 марта, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Столичный научно-практический центр наркологии разработал программу по ранней профилактике наркомании и алкоголизма среди детей. Как сообщает KP.RU, в детских садах и в начальных классах школ Москвы уже готовятся проводить соответствующие профилактические занятия.
Программу разработали под руководством главного нарколога страны Евгения Брюна. Авторы проекта отмечают, что проблемы употребления детьми наркотиков и спиртных напитков обычно «растут» из семьи. Соответственно и рассказывать детям о запрещенных препаратах следует как можно раньше.
«В условиях реализации деформированных стилей воспитания и при наличии дисфункциональной составляющей семья может являться фактором приобщения подростка к употреблению алкоголя и наркотиков и формированию зависимости от них», — приводит издание взгляд разработчиков проекта на проблему.
Так, в начальной школе и детских садах Москвы малышам в игровой форме планируют рассказывать о вреде курения, распития спиртных напитков и употребления наркотических веществ. К профилактическим занятиям хотят привлекать и родителей.
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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, столичных наркологов также предлагается привлекать к работе в автошколах, а наркоманам Москвы выдавать бесплатный антидот на случай передозировки. Кроме того, «адресную помощь» предлагают выделять и алкозависимым жителям столицы.
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