Москва, 31 марта, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Для повышения качества продуктов питания лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на возрождении Государственной хлебной инспекции, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. «Поскольку Россельхознадзор, при обилии своих функций, явно не справляется с данной задачей в полной мере, надо возродить Государственную хлебную инспекцию в статусе специализированного органа, осуществляющего контроль за качеством зерна, муки и хлебных продуктов», — заявил Миронов.

В пекарне. СССР. 1956 год

Депутат Госдумы также настаивает на введении обязательных ГОСТов по отдельным категориям продуктов питания.

«Если не принять предлагаемые нами меры, то скоро придется говорить не о качестве продуктов, а только о качестве заменителей», — полагает парламентарий.

Кроме того, депутат настаивает на усилении ведомственного надзора за качеством продукции и ужесточении ответственности за продажу некачественных и фальсифицированных продуктов. «Более того, правительство обязано на государственном уровне обеспечить доступ на рынок производителям качественной продукции, которые зачастую не могут преодолеть искусственные заградительные барьеры на пути к покупателю, вынужденному сегодня вдвое и втрое переплачивать за товары сомнительного качества», — заявил Миронов.