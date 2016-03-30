Вашингтон, 31 марта, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Лидер президентской гонки в США среди республиканцев, миллиардер Дональд Трамп скорректировал свои высказывания о введении наказания за аборты в случае законодательного запрета таковых в Соединённых Штатах.

Врач

«Если конгресс примет закон, запрещающий аборты, или отдельные штаты получат право на запрет абортов в соответствии с федеральным или местным законодательством, врач или другое лицо, которое будет проводить эту нелегальную процедуру, должно будет понести ответственность, но не сама женщина», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президентской кампании Трампа.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта политик в интервью ведущему телеканала MSNBC Крису Мэтьюсу высказался за запрет абортов в США. При этом на вопрос журналиста о том, стоит ли, по его мнению, наказывать за нарушение данного запрета женщин, Дональд Трамп отметил: «Должно быть наказание какого-то рода».