Москва, 31 марта, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Страны Запада уже не могут принимать постмодерн и принципы двойных стандартов. Об этом 30 марта заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «специальный корреспондент» в эфире телеканала «Россия 1».

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«На Западе смертельно боятся другой позиции. Почему? Потому что тошнит Запад, тошнит от постмодерна, насаживания демократии, двойных стандартов», — сказал Кургинян.

По его словам, Россия должна продавить свою информационную позицию на Западе: «Наш шанс — в том, чтобы наша информационная позиция стала лидировать в широких общественных кругах Запада, и это будет».

В последние годы страны Запада с помощью СМИ ведут активную информационную кампанию против России.

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