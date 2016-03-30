Минск, 30 марта, 2016, 16:45 — ИА Регнум. «У Белоруссии с западным миром, с США наметился некий позитив», — заявил 30 марта Александр Лукашенко в ходе переговоров с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джеймс Монтгомери Флэгг. «Ты нужен мне в армии США» (фрагмент). 1916-1917

Делегация США провела переговоры в МИД и Минобороны Белоруссии, после чего встретилась с Лукашенко. Руководитель постсоветской республики заверил гостей из Вашингтона: официальный Минск желает нормализации и развития отношений с США, отмечая позитивные тенденции в отношениях с Западом.

«И я бы очень хотел, чтобы это был новый этап в наших отношениях», — сообщил Лукашенко.

«На наши отношения давит ещё и политика. Политизированность наших отношений слишком высока, — сказал он. — Я думаю, нам бы не мешало обратить свои взоры, прежде всего, на экономику, на торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами Америки, с Западной Европой, с Европейским союзом вообще и это хорошим бы было фундаментом построения добрых отношений в будущем по всем направлениям».

«Мы готовы сотрудничать с США, — заявил Лукашенко. — И не только потому, что это глобальная империя мировая, ведущее государство мира, с которым сотрудничают все. Ещё и потому, что это у нас никогда не вызывало аллергии».

Лукашенко отметил, что, несмотря на конфликты с США и применение Вашингтоном санкций к официальному Минску «наш народ добрый, образованный и понимает, разбирается в тех процессах, которые происходят в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, реагируя на «разворот на Запад» официального Минска, а также итоги президентской кампании 2015 года, США и ЕС ослабили применение санкций к белорусским чиновникам и предприятиям. Вместе с тем США и ЕС не отказались от санкций и поддержки прозападной оппозиции в Белоруссии, ставящей своей целью свержение «кровавого режима Лукашенко», ликвидацию Союзного государства Белоруссии и России, выхода Белоруссии из Таможенного союза, ОДКБ и других интеграционных объединений с РФ, а также сближение с Западом по образцу таких «восточных партнёров» ЕС, как Грузия, Молдавия и Украина.