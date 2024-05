Вашингтон, 24 марта, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Международный валютный фонд привел аргументы в пользу реформ в сфере ценообразования на воду. Они содержатся в публикации Дэвида Липтона, первого заместителя директора-распорядителя МВФ, размещенной на сайте фонда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

«Как это может быть, что вода бесплатна, хотя жить без нее невозможно, тогда как бриллианты дороги, несмотря на то, что из-за их отсутствия еще никто не умирал? Ответ на этот вопрос: вода может быть бесплатной потому, что ее предложение изобильно по сравнению со спросом. Тем не менее, совершенно очевидно, что спрос на воду в мире превышает ее предложение. Этот дисбаланс служит явным признаком того, что цена на воду занижена. И все же многие правительства не хотят, чтобы ценообразование в случае воды не отличалось от других товаров», — пишет Липтон.

Далее автор пытается ответить на вопрос, оправдан ли такой подход, ссылаясь на результаты исследования МВФ «Is the Glass Half Empty or Half Full? Issues in Managing Water Challenges and Policy Instruments» («Стакан наполовину пуст или полон? Проблемы в управлении водными вызовами и политические инструменты»), выполненного в июне 2015 года.

Дэвид Липтон рассматривает роль ценовых стимулов и пишет, что «на практике при неправильном ценообразовании в случае воды получается ее неправильное распределение сегодня и неправильное распределение завтра».

«Сегодняшнее неправильное распределение может принимать форму жажды, низкой производительности в сельском хозяйстве или, еще хуже, плохих санитарных условий, болезней и недоедания. Неправильное распределение завтра может приобрести форму недостаточных инвестиций в инфраструктуру и технологии для удовлетворения будущих потребностей в воде и обеспечения водоснабжения. Все это достаточно важно, чтобы привести к снижению макроэкономических показателей и показателей роста в экономике», — отмечает он.

По мнению Липтона, необходимость в установлении «надлежащих цен» можно рассматривать с точки зрения опыта стран всего мира. «Во многих странах компании коммунального водоснабжения взимают с домохозяйств цену, которая составляет лишь толику стоимости водоснабжения, не говоря о поддержании или расширении водной инфраструктуры. Расчеты персонала МВФ показывают, что в 2012 году эта заниженная цена выразилась в субсидиях на воду в размере примерно 456 млрд долларов (около 30,8 трлн рублей) во всем мире или примерно 0,6% мирового ВВП. В некоторых странах субсидии достигают 5% ВВП», — приводит результаты исследования автор публикации.

Иллюстрация к исследованию МВФ от 2015 года

Указанные «некоторые страны» названы в исследовании 2015 года. Это семь стран: Азербайджан, Гондурас, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Узбекистан и Зимбабве. Все эти страны, за исключением Гондураса и Зимбабве, сталкиваются с проблемой высокого водного стресса, говорится в исследовании.

«И это всего лишь верхушка айсберга, поскольку в этих расчетах не учитывается использование воды в сельском хозяйстве, на которое в развивающихся странах приходится основная часть потребления воды, — дополняет картину Липтон и отмечает: — Субсидии на воду даже превышают общую сумму расходов на государственные инвестиции в некоторых странах — указывая на вытеснение других общественно значимых расходов». В этой категории стран существенно выделяется Узбекистан.

Автор отмечает, что такое положение дел могло бы быть оправданным, если бы бесплатное водоснабжение помогало неимущим, но исследование МВФ показало, что малоимущие часто имеют ограниченный доступ к воде или вовсе лишены его, а в конечном итоге субсидии в развивающихся странах идут на пользу в основном группам населения с высокими доходами.

«В отдельных странах с низкими доходами самые богатые домохозяйства в среднем получают субсидии на воду в размере трех долларов США на каждый доллар субсидий, предоставляемых беднейшим домашним хозяйствам», — уточняет Липтон.

Далее автор пишет о необходимости реформы. «Реформа ценообразования на воду должна быть одной из важнейших составляющих любой попытки совершенствования управления водными ресурсами, способствуя рационализации спроса, совершенствованию водоснабжения и высвобождению дальнейшего предложения воды. Правительства должны устанавливать цены на воду таким образом, чтобы достигнуть полного возмещения издержек, включая затраты на эксплуатацию и инвестиции. Они должны также устанавливать цены таким образом, чтобы расширить доступ к воде малоимущих и уязвимых сегментов населения», — предлагает решение первый заместитель директора-распорядителя МВФ.

В пример он приводит опыт Буркина-Фасо: «Страна ввела прогрессивную сетку тарифов на питьевую воду на основе объема использования, при субсидировании пользователями с большим объемом потребления водопользователей с самым низким объемом потребления, а также расходов на канализацию. Предприятие коммунального водоснабжения гордится коэффициентом возмещения затрат на уровне 97%, имеет низкий коэффициент задолженности и ежегодно приносит прибыль. Благодаря реформе ценообразования на воду, за последние два десятилетия доступ к питьевой воде увеличился в два раза — примечательное достижение в стране с дефицитом воды и крайне нерегулярными дождевыми осадками».

Отметим, что водный вопрос является проблемой не только внутренней устойчивости государств, но — в Средней Азии — еще и важным фактором стабильности в регионе. Как уже сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Узбекистана Ислама Каримова, озвученному в 2012 году, водно-энергетические проблемы в Центральной Азии в будущем «могут усугубиться до такой степени, что вызовут не только серьезное противостояние, но даже войны».

Добавим, что Всемирный день воды или, как еще его называют, Всемирный день водных ресурсов ежегодно отмечается 22 марта. Идея проведения такого дня впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро.