Москва, 24 марта, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Полуторамесячную девочку в ставропольский беби-бокс в сентябре 2015 года подкинула ее родная бабушка, а вовсе не сама мать, как это позднее, заминая грандиозный скандал, преподнесли на Ставрополье

РВС На «круглом столе» по защите прав новорожденных с участием детского омбудсмена Астахова эксперты, представители родительской общественности, профильных министерств, РПЦ сказали решительное «нет» беби-боксам

«Этот вопиющий случай наряду с другими факторами настолько впечатлил наших владимирских специалистов в сфере детства, что беби-бокс, который у нас установила некая госпожа Котова (руководитель пермского фонда «Колыбель надежды», лоббист проекта «беби-бокс» Елена Котова. — Прим. ИА REGNUM) был ликвидирован», — рассказал ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. Детский омбудсмен также раскритиковал свою ставропольскую коллегу Светлану Адаменко за ее «молчаливо-соглашательскую» позицию в отношении реализации проекта «беби-бокс» на Ставрополье.

Такие заявления Прохорычев сделал 22 марта, на следующий день после своего выступления на «круглом столе», посвященном вопросам защиты прав новорожденных детей и организованном на площадке ОП РФ Уполномоченным по правам ребёнка при Президенте РФ Павлом Астаховым.

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Геннадий Прохорычев уточнил, что владимирские специалисты сначала сомневались, решая, закрывать «беби-бокс» или нет — вокруг проекта бушевали жаркие дебаты. Сторонники «ящиков для детей» утверждали, что они необходимы, не криминальны, и ничего плохого в себе не несут, а доводы их противников словно бы повисали в воздухе. Но после произошедшего в Ставрополе опасения критиков воплотились в реальность, а радужный настрой «забебибоксеров» улетучился.

На Ставрополье, тем временем, девочку в семью вернули, но не матери, а все той же бабушке, оформив на пожилую женщину временную опеку над ребенком. И поспешили «отретушировать» официальную версию — да так, что виновницей всего оказалась мать. Мол, именно она подкинула в «детский ящик» свою дочку. Однако, говорит Прохорычев, владимирские специалисты «по своим каналам» связались со ставропольскими коллегами и узнали, что ужасное деяние тайком от матери девочки совершила именно ее бабушка.

«Этот случай поспособствовал скорейшей ликвидации беби-бокса во Владимире. Коллеги — они же созваниваются друг с другом — медики, следователи, полицейские. Поэтому, проанализировав всю доступную информацию о беби-боксах и созвонившись со ставропольцами, которые подтвердили, что на самом деле произошло, наши решили — не дай бог, у нас что-то подобное будет. Поэтому быстро был подписан приказ, и беби-бокс при ОКБ замуровали и демонтировали», — говорит Прохорычев.

Впрочем, омбудсмен считает, что там, где установлены беби-боксы, могут произойти ситуации и похуже этой.

«Ставропольский случай — это проза жизни, она жесткая, она грязная, ненормальная, она аморальная. Но я бы сказал, она еще мягкая. Потому что жизнь еще жестче, и в тех регионах, где стоят беби-боксы, в любой момент могут произойти еще более худшие случаи. Мертвый ребенок, украденный ребенок, убитый ребенок, подкинутый в ящик — и пошло-поехало», — считает Прохорычев.

Детский уполномоченный также напомнил, что во Владимирской области беби-бокс появился в мае 2012 года, и за 4 года в него не был положен ни один ребенок. В начале текущего марта «детский ящик» был закрыт. Проект реализовывался с разрешения заместителя теперь уже бывшего губернатора, а также департамента здравоохранения. Сыграли свою роль и действия руководителя фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой, «подбивающей» регионы устанавливать беби-боксы в «шаговой доступности» для граждан.

«Котова, как правило, проводит свою безумную идею через учреждения здравоохранения, потому что люди в белых халатах, к сожалению, услышав мантру — «беби-бокс спасает» — оказываются в ее власти. Врачей так учат — спасать жизни. И конечно, они в первую очередь искренне к этому стремятся — всё, думать и вникать некогда, надо спасать, бежать, делать операцию! Медики мыслят такими категориями в силу своей профессии, а Котова пользуется этим», — говорит Прохорычев.

Геннадий Прохорычев также призвал свою коллегу, Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Ставропольского края Светлану Адаменко «выйти из тени» и обозначить свое отношение к беби-боксам и тому чудовищному эксцессу, к которому привела их установка в крае.

«Адаменко, очевидно, занимает молчаливо-соглашательскую позицию. Она не говорит ни да, ни нет. Это плохо. Пусть она на меня обижается, пусть не обижается, но это ее слабость. Потому что Уполномоченный должен иметь свое независимое мнение, твердую позицию — нравится она кому-то, не нравится — другого не дано. Уполномоченный должен служить во имя детства и смотреть в будущее — как откликнется проект «беби-бокс» на будущем страны? На этой должности или ты служишь во имя детства, независимо от каких-то конъюнктурных мнений, мнений губернатора — губернатор тоже может ошибаться, — или не надо занимать эту должность», — подытожил Геннадий Прохорычев.

Напомним, на «круглом столе» по защите прав новорожденного ребенка на жизнь и охрану здоровья, прошедшем 21 марта на площадке ОП РФ при участии Павла Астахова, а также ряда крупнейших экспертов медикопсихосоциальной сферы, представителей профильных министерств, родительской общественности, РПЦ и мусульманской общины, законопроект по легализации беби-боксов в РФ подвергся жесткой критике.

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Поясним, речь идет о внесенном 25 декабря 2015 г. в Госдуму проекте закона № 964 592−6 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». Эта инициатива позволяет анонимно передавать в медицинские учреждения детей до шестимесячного возраста без какой-либо возможности контроля над процессом со стороны государства.

По мнению участников «круглого стола», беби-боксы не решают проблему убийств новорожденных, поскольку детей в такие ящики несут не матери-убийцы, а женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, помочь которым из-за анонимности отказа становится невозможно.

Каждый подкинутый в «беби-бокс» ребенок — это, прежде всего, огромная недоработка социальных служб, в то время как грамотная профилактическая работа с женщинами позволяет вдвое снизить количество случаев отказа от детей, заявили эксперты.

По итогам «круглого стола» Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов намерен попросить Госдуму снять с рассмотрения законопроект, легализующий беби-боксы.