Москва, 24 марта, 2016, 13:54 — ИА Регнум. О проблеме выделения средств на строительство кинотеатров в малых городах России говорили сегодня в Госдуме на заседании Совета по культуре, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщил в своём выступлении кинорежиссер Федор Бондарчук, для реализации проекта «Киноклуб» нужно выделять больше денег.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР «Туда-сюда, культурное мероприятие»

«В сотрудничестве с министерством культуры и Фондом кино была запущена программа субсидирования кинозалов для приобретения цифровых кинопроекционных установок в городах с населением до 100 тысяч человек. Однако, этой инициативы мало. Проблема в том, что есть города с чуть большим количеством людей, где есть готовые к работе кинотеатры, но формально там живёт, скажем, 109 тысяч человек, например, город Камышин в Волгоградской области. На субсидии они рассчитывать не могут», — разъяснил проблему режиссёр.

«Вот уже 9 лет мы занимаемся проектом «Киноклуб». Как пример успешной работы хочу привести Тульскую область. Там открыто 36 залов, в числе которых 10 кинотеатров. «Киноклуб» начал действовать в области в 2012 году, из средств региональных бюджетов на модернизацию 50 кинозалов было выделено 47,3 миллиона рублей» — сообщил Бондарчук.

Режиссёр призвал выделить дополнительные средства из бюджета для реализации проекта «Киноклуб».

Поддержал призыв Фёдора Бондарчука глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»): «Проект «Киноклуб» и создание кинозалов в малых городах имеют принципиальнейшее значение, это, если угодно, вопрос национальной безопасности».

Плигин сослался на исследование американского социолога Роберта Нисбета «Прогресс. История идеи», заявив, что досуг с точки зрения построения современного общества имеет решающее значение:

«Фактически до начала XX века большинство из нас были постоянно заняты устройством своей жизни. XX век поменял условия жизни, теперь многие вещи стали доступными, появилось свободное время и выросло новое явление под названием скука. Фактически, в силу своей природы, человек, который не находит реальной культурной поддержки или культурного занятия, начинает неизбежно уходить в другие формы жизни. Когда мы перестали поддерживать дома культуры в малых городах, местные центры досуга и отдыха, люди начали выходить на улицы, на разрушенные стадионы…»

«Поэтому то, что в настоящее время пытаются делать уважаемые коллеги», — продолжил Плигин, — «крайне важно с точки зрения организации жизни в малых городах».

В завершении своего выступления глава комитета Госдумы призвал вспомнить опыт СССР. «Опыт советского союза в организации досуга был во многом очень интересен. Клубы присутствовали в каждом населённом пункте. Такого рода возрождение сегодня необходимо. И хотя траты, которые здесь приходится делать, иногда обозначаются цифрами большими, но такая линейная логика расчёта совершенно не учитывает социальное поведение: если ты перестаёшь тратить на культурные центры, то дальше ты будешь тратить на охранительную машину придётся строить более высокий забор, чтобы решать новые вопросы безопасности…» — подытожил Плигин.

На том же заседании заместитель председателя комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что в строящихся кинотеатрах должны показываться российские фильмы.

«Вот строятся новые кинотеатры. А люди будут там опять смотреть американское кино. Я хочу внести предложение — обязать новые кинотеатры показывать наши фильмы, тогда это (программа государственной поддержки кинотеатров в малых городах) оправданная инициатива», — сказал Бортко.