Москва, 24 марта, 2016, 13:11 — ИА Регнум. По итогам 2015 года уранодобывающие предприятия дивизиона в полном объеме выполнили годовую производственную программу. Основной рост произошел за счет усиления коммерческой активности на внешних рынках, увеличения доли зарубежной выручки, размер которой составил 243 млн долларов. Чистая прибыль дивизиона по итогам 2015 года составила 110 млн долларов США против чистого убытка, зафиксированного в 2014 году в объеме 284 млн долларов. Производительность труда по сравнению с 2014 годом повысилась на 40% — до 460 тысяч долларов на человека, благодаря росту выручки и мероприятиям по оптимизации бизнес-процессов.

pv-tech.org Уран

«Увеличение выручки уранового дивизиона Росатома означает, что дочерняя компания российской атомной корпорации, даже при условии стабильных цен на уран, находящихся ниже $40 за фунт, может вести очень эффективную деятельность на мировых рынках, реализуя продукцию с ростом в долларовом исчислении, — начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Это доказывает, что покупка Росатомом в 2010 году зарубежных активов была правильной сделкой, позволившей сейчас увеличивать бизнес даже без учёта влияния курсовых разниц».

«Поглощение Uranium One, несмотря на фукусимскую аварию в 2011 году и обвал цен на уран на мировом рынке, позволило получить лучшую себестоимость производства атомного топлива для Росатома, — отметил Кумановский. — Кроме того, это сохранило высокую конкурентоспособность российского атомного топлива на мировом рынке и позволило получить России доступ к крупным урановым запасам, обеспечив независимость от мировых поставок и возможность восполнения запасов по мере доразведки месторождений. Подобные позитивные результаты сделки по поглощению Uranium One означают высокую эффективность решений, принимаемых менеджментом российской атомной корпорации».