Новосибирск, 24 марта, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев решил, что пора рассказать новосибирцам о бюджетном процессе и нарисовал его в картинках.

пресс-центр совета депутатов Новосибирска Депутат Иван Конобеев нарисовал бюджет Новосибирска в картинках

«Идея нарисовать бюджет родилась после того, как мои избиратели, да и не только избиратели, а знакомые и друзья стали задавать мне, человеку с гуманитарным образованием, вопросы об устройстве финансирования городской жизни, о планах экономической жизни города в условиях кризиса», - рассказал Иван Конобеев.

Депутат считает, что бюджет — довольно сложная и непонятная тема для многих горожан. Разобраться в цифрах и статьях под силу далеко не каждому — графики, схемы и таблицы непросты для восприятия. И чтобы бюджет был доступен и понятен каждому, он создал его в картинках.

Проект состоит из нескольких частей — серий. Первая серия уже доступна для горожан. Она знакомит с бюджетной системой в общем виде, в частности, речь о доходах и расходах городской казны. Депутат считает, что лучше всего для аналогии по движению средств подходит система трубопроводов, по которым вместо жидкости двигаются средства.

«Такое сравнение, по-моему, наиболее удачно, потому что бюджет — это не отлитые в бронзе цифры, а постоянные изменения, связанные с конкретной экономической ситуацией… Появились дополнительные доходы — открыли побольше расходный кран, уменьшилось собирание налога, придется думать, что делать с похудевшей струйкой средств, питающей ту или иную сферу городской жизни. Недаром все эти перетекания называются бюджетным процессом», — отмечает народный избранник.

В планах дальнейшая публикация «Бюджета в картинках». Вскоре ожидается выход второй серии.

Иван Конобеев напомнил, что в 2016 году городской бюджет Новосибирска принимается, как и ранее на три года. «Это традиция, оставшаяся с «жирных лет», когда финансовые планы можно было строить не «на один день». Из-за тяжелой ситуации в экономике, скачками курсов валют и стоимости нефти Федерация в этом году перешла на однолетнее планирование, но на городском уровне пока сохраняется трехлетнее — с надеждой на восстановление относительной стабильности», — считает депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бюджет Новосибирска на 2016 год был принят с дефицитом. Общий объем доходов бюджета города планируется на уровне 33,8 млрд рублей, расходов — 34,8 млрд рублей, дефицит — 1 млрд рублей. На 2017 год доходы и расходы — около 34,1 млрд рублей, на 2018 год — 34,7 млрд рублей. Дефицита бюджета на 2017 и 2018 года не предполагается.