Вашингтон, 24 марта, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Геофизики из США и Японии полагают, что расположение полюсов Луны сместилось от своего первоначального положения, сообщает журнал Nature.

zastavki.com Луна

Расположение массивов водородного льда натолкнуло ученых на мысль о том, что за 3 миллиарда лет полюса Луны сместились примерно на шесть градусов.

Массивы водородных ледников расположены на проходящей через центр Луны оси на одинаковом расстоянии от современных полюсов земного спутника. Известная на настоящий момент схема внутреннего строения Луны предполагает другое распределение льдов — строго в районах северного и южного полюсов.

Такое несоответствие позволяет предположить, что ось вращения Луны изменялась. Ученые считают, что причиной этого могла быть вулканическая активность в районе Океана Бурь, породившая гравитационную аномалию и удерживавшая полюса Луны в старых точках.

По мере снижения вулканической активности в этом районе полюса Луны смещались в сторону нынешнего расположения.