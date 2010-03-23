Москва, 24 марта, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Для проведения серии терактов на территории Евросоюза «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) подготовило более 500 террористов, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомлённые источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

По разным оценкам, число колеблется от 400 до более 600 потенциальных организаторов и участников терактов. Масштаб акций соответствует тем, которые прошли в Брюсселе 22 марта и в Париже — 13 ноября 2015 года.

Террористы обучены проводить смертельные атаки и развивать свою сеть, создавая террористические ячейки для массовых акций террора. Цель — добиться максимального числа жертв при проведении терактов, для чего террористы выбирают места большого скопления людей и наиболее подходящее время.

Отмечается, что подготовка террористов происходит в специальных тренировочных лагерях на территории Сирии, Ирака, а также некоторых странах, которые раньше входили в советский блок. Здесь террористы готовятся к проведению терактов в ЕС: их обучают тактике боевых действий, а также проведению взрывов, уходу от слежки.

Подготовка проводится под руководством лиц, часть из которых имеет связи с Северной Африкой, Францией и Бельгией. Эти люди принимают непосредственное участие в разработке стратегии терактов в ЕС.

«Отличие от ситуации 2014 года в том, что некоторых из этих боевиков ИГ тогда обучали лишь в течение пары недель, — сообщил данный сотрудник», — говорится в сообщении.

Позже произошли изменения стратегии: созданы особые отряды, в которых тренировки проходят на другом уровне.

Напомним, 22 марта в Брюсселе террористами ИГ произведён ряд терактов, унёсших жизни более 30 человек, свыше 200 мирных жителей пострадали. Осуществлённые атаки были меньших масштабов, чем изначально планировалось боевиками, — так полагают эксперты.

Наиболее вероятной причиной этого называется возможная спешка, связанная с арестом главного подозреваемого в организации терактов в Париже Салаха Абдеслама в ходе масштабной полицейской операции в брюссельской коммуне Моленбек.