Брюссель, 24 марта, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Ряд крупных банков Евросоюза — BNP Paribas, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC и UBS Group AG — отказались от участия в размещении российских евробондов на сумму $3 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, кредитные организации приняли соответствующее решение после рекомендаций со стороны Брюсселя.

Источники издания утверждают, что руководство Евросоюза не запрещает банкам участвовать в этих сделках, но выражает обеспокоенность относительно того, что вырученные от сделок финансовые средства могут пойти в распоряжение компаний, внесенных в черный список.

Кроме того, крупные кредитные организации не хотят портить отношения с властями США, которые накладывают большие штрафы за нарушение санкционной политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война санкций против РФ была развязана странами Запада во главе с США и ЕС. Впоследствии к санкциям присоединились и другие страны — в частности, Япония, Норвегия, Австралия, Исландия и другие. Данные санкции были введены в ответ на воссоединение Крыма с РФ и начало гражданской войны на Украине.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, где народы полуострова проголосовали за воссоединение.