Москва, 24 марта, 2016, 00:39 — ИА Регнум. В ЕС предпочитают умалчивать о том, что организаторами терактов в Брюсселе выступили те же джихадисты, которые воевали против Муаммара Каддафи и Башара Асада. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

thierry ehrmann Муаммар Каддафи (фрагмент рисунка)

«Авторы терактов в Брюсселе — те же джихадисты, которые воевали в Ливии против Каддафи и в Сирии против Асада. Но в Европе об этом предпочитают молчать», — написал парламентарий 23 марта в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Европейского союза 22 марта была совершена серия террористических актов. Две бомбы взорвались в аэропорту «Завентем» и четыре на разных станциях метро.

Согласно последним данным Минздрава Бельгии, в результате терактов погиб 31 человек, ещё порядка 300 человек получили ранения. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».