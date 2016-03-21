Москва, 21 марта, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Главу министерства культуры РФ Владимира Мединского хотят отправить в отставку. С таким предложением выступают глава комиссии по культуре законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и пять других беспартийных депутатов. Проект обращения к премьеру Дмитрию Медведеву уже подготовлен, как стало известно 21 марта.

yugopolis.ru Владимир Мединский

Подробнее в сюжете «Дело Минкультуры»

а также: Петербургские депутаты обнародовали свой список претензий к Мединскому

Как отмечает «Коммерсантъ», в документе утверждается, что культура в России «стала местом, где легко приживаются исторические фальсификации и идеологические спекуляции», и ей «все чаще отводится роль пиар-технологии по обслуживанию ультраконсервативных и охранительных, доведенных до абсурда идей».

На этом фоне «с музеев снимается госохрана, закрываются библиотеки, урезается финансирование театров под предлогом нехватки бюджетных средств», утверждают депутаты. Венцом расстройства системы, по мнению авторов обращения, стали предъявленные следствием 15 марта 2016 года обвинения в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия в отношении ряда руководящих работников ведомства. По мнению депутатов, подозрения следствия в отношении подчиненных министра являются основанием для отставки Мединского «в связи с утратой доверия».

Впрочем, как отметил сам инициатор обращения Максим Резник, этим претензии к работе Мединского не ограничиваются — за министром культуры уже долгое время тянется целый шлейф скандальных происшествий.

Так, в июле 2015 года Владимир Мединский раскритиковал работу директора Государственного архива Сергея Мироненко, который на основании архивных документов развеял ряд советских пропагандистских мифов, в том числе миф о «28 панфиловцах». Министр культуры призвал руководство Госархива «заниматься своей профессией и не давать собственных оценок архивным документам». 16 марта 2016 года Сергей Мироненко, проработавший в архиве со дня его основания в 1992 году, со своей должности был уволен.

31 января 2014 года в программе «Цена победы» на «Эхе Москвы» зашла речь о том, что жители блокадного Ленинграда выпекали «ромовых баб» для властей города, в том числе для первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) Андрея Жданова. Говоря об этом, ведущий программы Виталий Дымарский сослался на «Блокадную книгу» Даниила Гранина, в ответ на что министр культуры заявил: «Вранье».

Читайте также: Суд отказался удовлетворить иск министра Мединского к ИА REGNUM

Мединский vs REGNUM: без комментариев

После выхода программы депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский потребовал от главы Минкульта либо привести в доказательство своих слов авторитетные исторические исследования, либо публично извиниться перед Граниным в эфире радиостанции. По мнению депутата, высказывание Мединского является оскорбительным для фронтовика и знаменитого писателя.

В конечном счете министр культуры заявил, что ему нет необходимости извиняться «за то, что не было им сказано», а также подчеркнул, что достиг с Граниным полного взаимопонимания. «Чтобы начальство принесло извинения, это невыносимо для них… Ну, в конце концов, этот эпизод не стоит того, чтобы настаивать на полном извинении», — позже прокомментировал ситуацию сам Гранин.

Другим колоритным примером может служить еще более давний скандал с увольнениями в Российском институте истории искусств, который разгорелся летом 2013 года. Тогда, в июне, с поста руководителя научного учреждения была снята Татьяна Клявина, а новым директором была назначена Ольга Кох, проректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.

Произведенные кадровые перестановки вызвали недовольство и дополнительные опасения за судьбу научного учреждения среди аспирантов РИИИ, которые посчитали такое развитие событий губительным для своей научной деятельности и направили письмо Владимиру Мединскому с просьбой разобраться в ситуации.

Июльский визит министра в институт, однако, лишь подлил масла в огонь — сотрудника ведомства Николая Карпова обвинили в применении силы к аспирантке, а сам Мединский назвал деятельность института хобби и заявил, что отныне финансироваться будет только работа по госзаказу.

Вслед за этим в институте начались увольнения, а сотрудники открыто конфликтовали с новой начальницей. Впрочем, большинство уволенных позднее добились восстановления на прежних рабочих местах через суд, а летом 2014 года многочисленные жалобы и коллективные письма возымели эффект: министерство объявило конкурс на должность директора, по итогам которого пост достался кандидату искусствоведения, доценту кафедры истории и теории русского театра и театральной критики Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Елене Третьяковой.

Не менее одиозным случаем стало увольнение с должности директора Новосибирского театра Бориса Мездрича, который оказался в центре скандала, связанного с постановкой оперы «Тангейзер». 23 марта новосибирская епархия РПЦ потребовала от министра Мединского исключить либо образ Иисуса Христа из сюжета оперы, либо «Тангейзера» из репертуара театра. Министерство культуры заявило, что в постановке «Тангейзер» стоит изменить «отдельные элементы», а творческий коллектив должен принести свои извинения.

Подробнее в сюжете ИА REGNUM — «Постановка оперы «Тангейзер» в Новосибирске

В итоге прокуратура Новосибирска возбудила против Мездрича и режиссера «Тангейзера» Тимофея Кулябина административные дела в связи с «осквернением предметов религиозного почитания».

И хотя суд отказал в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления, 29 марта Борис Мездрич был уволен с должности директора Новосибирского государственного театра оперы и балета, а на его место пришел Владимир Кехман — глава компании JFC (крупнейшего импортера бананов в Россию), с 2007 года — также генеральный директор Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

На этом фоне интересно отметить, что в 2010 году JFC оказалась замешана в громком деле о контрабанде кокаина в бананах, но Кехману удалось доказать свою невиновность. После банкротства JFC в 2012 году ряд банков обвинил менеджмент компании в хищениях заемных средств на общую сумму 18 миллиардов рублей. Следственный департамент МВД предъявил Кехману обвинение в октябре 2014 года, а в октябре 2015-го Сбербанк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании Кехмана банкротом.

Так или иначе, в этот раз, похоже, за Мединского и его окружение взялись действительно серьезно: по данным информагентства «Москва», дело о хищении госсредств в Министерстве культуры России, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, ведут 72 следователя Федеральной службы безопасности. А «Газете.Ru» неназванный источник во властных структурах так вовсе заявил, что арестованные чиновники Минкульта являлись креатурами Владимира Мединского, и именно он «несет ответственность за происходящее».

По мнению политолога Владимира Васильева, которого цитирует «Коммерсантъ», Заксобрание Санкт-Петербурга поддержит инициированное Резником обращение к премьеру, чтобы продемонстрировать свою самостоятельность и независимость в преддверии выборов в Госдуму и петербургский парламент. Аналогичного мнения придерживается политолог Михаил Виноградов, который считает, что инициированное Резником обращение — удачный повод для оппозиционных депутатов привлечь перед выборами внимание к чувствительной для Петербурга теме, передает газета.

И действительно, поддержать обращение уже пообещали представители фракций «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблоко», отмечает издание.

Так, лидер справороссов Алексей Ковалев уже заявил, что Владимир Мединский «ничего не смыслит в русской истории», а член комиссии по культуре от «Справедливой России» Марина Шишкина напомнила о «несправедливых кадровых решениях» и «грубых случаях попрания профессионализма» со стороны министра. Член комиссии по культуре от КПРФ Владимир Дмитриев также полагает, что его фракция поддержит обращение.

Не осталась в стороне даже «Единая Россия», хотя реакция оказалась весьма своеобразной. Так, в частности, глава комитета по законодательству единоросс Виталий Милонов отметил, что хотя претензии к Мединскому связаны не с его хозяйственными решениями, а с «прогосударственной позицией, идеологией и ценностями», именно по этому последнему пункту министр недорабатывает: «Есть претензии к министру в связи с его поддержкой фильма «Левиафан» с участием актеров, которые ненавидят нашу страну».