Москва, 21 марта, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Мастер советского космического кино — на выставке в Музее космонавтики. Экспозиция, посвящённая Ричарду Викторову, автору знаменитой дилогии «Москва — Кассиопея» — «Отроки во Вселенной» и фантастического бестселлера по роману Кира Булычева «Через тернии к звёздам» откроется 31 марта.

Цитата из к/ф «Отроки во Вселенной». реж. Ричард Викторов. 1974. СССР Роботы

Вниманию посетителей будут представлены костюм-реквизит к фильму «Через тернии к звёздам», киноплакат художника И. Корфа к картине «Отроки во Вселенной», эскизы грима роботов из фильма и многое другое. Экспозиция проходит в рамках Года российского кино и 55-летия со дня первого полёта человека в космос.

Как сообщили в пресс-службе Музея космонавтики, экспонаты для выставки впервые предоставили личный архив семьи Ричарда Викторова, киностудия имени Горького, Государственный центральный музей кино и Музей космонавтики в Калуге.

«Советская кинофантастика начала развиваться ещё в начале XX века», — рассказывают кураторы выставки Ольга Низовцева и Татьяна Сковородина, — «Тогда первые кинофантасты, такие как Яков Протазанов и Василий Журавлёв своими космическими сюжетами «прокладывали» дорогу в космос, создавая художественно-практическое руководство для будущих полётов.

По словам кураторов, научно-фантастические фильмы стали массово появляться в СССР после того, как полёт в космос стал реальностью. Авторы космических киноэкспедиций не стояли на месте — они стремились ввысь, опережая в своих мечтах и произведениях государственные космические программы. Они делали возможным существование таких космических миссий, как путешествия к Венере, Марсу и другим далёким планетам, совершали межгалактические полёты.

Так рождалась кинофантастика СССР во времена, в которых ещё не было компьютерной графики и хромакея, а спецэффекты создавались с помощью смекалки операторов, подручных средств и анимации.

«Выставка-рейс «Земля — Кассиопея» отправит посетителей в космическое путешествие по пути создания фильмов. От замысла, который создается режиссёром и сценаристом на Земле и проходит через процесс самих съемок — полёт до художественного оформления фильма, которое символизирует другую планету», — сообщают Низовцева и Сковородина.

Экспозиция продлится в Музее космонавтики в период до 6 ноября 2016 года.

Напомним, кадры из фильма Ричарда Викторова «Москва — Кассиопея» вошли в исторический календарь «Кино и космос», разработанный Госфильмофондом России и Президентской библиотекой специально на 2016 год. На страницах календаря собраны документальные и художественные фильмы отечественного производства об исследовании космических пространств.