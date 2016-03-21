Посёлок Рассвет, Ростовская область, 21 марта, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В Ростовской области неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажного дома. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

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Сообщается, что инцидент произошел в поселке Рассвет. Мужчина из окна третьего этажа 5-этажного дома стрелял по улице. Предположительно он был вооружен пистолетом Макараова. Попал ли он в кого-либо — информации нет. Местный участковый обратил внимание на мужчину с пистолетом в руке, сидящего перед открытым окном.

На место прибыли дополнительные наряды полиции. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры для обеспечения безопасности граждан. Жильцы подъезда были эвакуированы. В квартиру, где засел стрелок прекратили подачу электроэнергии и газа.

В настоящее время с мужчиной ведутся переговоры.

По предварительным данным, мужчина сделал только один выстрел из пистолета Макарова. Точная информация появится после проверки.