Новосибирск, 21 марта, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Более ста миллионов рублей предлагает выделить депутат законодательного собрания Новосибирской области Денис Поволоцкий на обеспечение камерами видеофиксации региональных дорог, сообщили ИА REGNUM в областном парламенте. Свою инициативу Поволоцкий объяснил тем, что в 2015 году ГИБДД области оштрафовало водителей и пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, почти на 1,2 миллиарда рублей, и по мнению депутата, принятие дополнительных мер может позволить увеличить эту сумму почти на 40%.

pixabay.com Камеры видеонаблюдения на дорогах

«Установка камер на оживленных перекрестках, около пешеходных переходов, на магистралях себя вполне оправдывает, — заявляет законодатель. — Статистика показывает: водители, которые получили по почте «письма счастья» со штрафами, зафиксированными приборами видеонаблюдения, ведут себя гораздо аккуратнее на дорогах. Но дело не только в наказании — не менее важно, что у людей формируется сознание его неотвратимости. Сейчас, в основном, фиксируется нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу или на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. Необходимо прибавить к ним возможность фиксации проезда на красный свет светофора, выезд за линию «СТОП» на перекрестках, не пропуск пешеходов. Кроме того, практика показывает невысокую эффективность работы камер в зимний период, когда из-за снежных заносов не видно дорожную разметку, а, следовательно, нет доказательной базы для фиксации нарушений».

Денис Поволоцкий является членом комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. И как уточнили ИА REGNUM в областном парламенте, в комитете уже создана рабочая группа, которая изучит практику эксплуатации камер видеонаблюдения и подготовит свои рекомендации по повышению эффективности их работы.

Поволоцкий же, в свою очередь, подчеркивает, что реализация программы по широкому внедрению видеокамер позволит обеспечить повышение безопасности дорожного движения, а также качественный ремонт автомобильных дорог.

«Состояние дорожного полотна напрямую связано с безопасностью движения. В 2016 году на ремонт дорог в Новосибирске выделено около 600 миллионов рублей, а всего на эти цели будет потрачено из дорожного бюджета 1,2 миллиарда рублей. Важно, что значительная часть дорожного фонда формируется за счет штрафов, поступающих из ГИББД Новосибирской области. Сейчас мы видим, как разрушаются капитально отремонтированные пять лет назад городские магистрали. Есть объективные, и субъективные причины, их выявлением должна заниматься специалисты. Но сегодня ясно: для полноценного ремонта сумма должна быть увеличена, как минимум, втрое. Как законодатель, я вижу недочеты и в нашем законодательстве. Например, чтобы провести ремонт разбитого участка дороги, необходимо провести проектные работы, торги среди подрядчиков, и только затем они приступят к замене или восстановление дорожного полотна. На эти процедуры может уйти до трех лет, а дорога все это время эксплуатируется и продолжает разрушаться. Сейчас появляются новые материалы, они могут стоить дороже, но зато обеспечивают качество дорожного покрытия, соответствующее современным требованиям дорожников и водителей», — отмечает депутат, который к тому же возглавляет дорожно-строительную компанию.

По мнению Дениса Поволоцкого, сегодня трафик движения автомобилей намного превышает расчетные нормативы и поэтому надо жестче подходить к тому, что допускает перегрузки автомобилей, наказывать и перевозчиков, и грузоотправителей. «Но в одном уверен: если реализовать предложения, которые сейчас рассматриваются на рабочей группе, мы получим не только увеличение суммы выписываемых штрафов, но самое главное: реальные, вполне реализуемые меры, которые позволят обеспечить повышение уровня безопасности на наших дорогах», — подчеркнул парламентарий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий признал, что объемы разрушений автомобильных дорог региона превышают несколько тысяч квадратных метров. И с каждой неделей ситуация ухудшается.