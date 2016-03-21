Санкт-Петербург, 21 марта, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Уникальная фотовыставка «Первозданная Россия» переезжает в Санкт-Петербург. 21 марта в Культурном центре Лофт Проект ЭТАЖИ состоится открытие экспозиции, где вниманию зрителей будут представлены более 150 фотографий Фестиваля, традиционно проходящего в Москве. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Первозданной России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Фотовыставка «Первозданная Россия» в Москве

В экспозицию включены уникальные природные пейзажи заповедных территорий, внесенных в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО: Байкальский, Путоранский и Кроноцкий заповедники, природный парк Ленские столбы и другие.

Посетители увидят фотографии занесенных в Красную книгу животных: байкальскую нерпу, росомаху, уссурийского тигра, дальневосточного леопарда, белоплечего орлана.

В рамках фотовыстаки также запланированы кинопрограмма, составленная из фильмов телеканала «Живая планета», и открытые встречи с фотографами-натуралистами.

Экспозиция будет представлена в Культурном центре Лофт Проект ЭТАЖИ в период до 29 мая. Организаторы Фестиваля «Первозданная Россия" — Русское географическое общество и Совет Федерации.

Справка ИА REGNUM:

«Первозданная Россия» — один из самых масштабных фотофестивалей страны. Впервые состоялся в Москве в 2014 году. За два года гостями фестиваля стали более 2 миллионов человек в 70 странах мира.

Напомним, III Фестиваль «Первозданная Россия» проходил в столице в период с 22 января по 25 февраля 2016 года. Его центральной темой, размещённой на одной из площадок, стала река Волга. Выставка была создана благодаря работе научно-художественной экспедиции, которая летом 2015 года провела на Волге масштабные исследования. Двадцать специалистов разного профиля — натуралисты, геологи, культурологи, операторы, фотографы и художники — изучали основную водную артерию европейской части России. Участники экспедиции непрерывно снимали на видео берега реки, чтобы сохранить память о современном культурно-историческом ландшафте Средней и Нижней Волги.

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