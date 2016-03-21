Москва, 21 марта, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, который проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации и основных направлениях развития региона на пятилетний период. Отдельно обсуждалась организация прибрежного рыболовства, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Олегом Кожемяко

Губернатор охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в регионе как «стабильную, кризисных явлений в экономике нет». Говоря об основных направлениях развития Сахалинской области на пятилетний период, Кожемяко отметил необходимость создания собственной продовольственной базы, потому что практически вся продукция поступает извне, что сказывается на стоимости потребительской корзины. «Поэтому приняли решение создать территорию опережающего развития, куда включили все инвестпроекты. Нам, конечно, здесь немножко повезло. В 2014 году высокие цены на нефть и курсовая разница позволили создать «подушку безопасности», порядка 50 миллиардов рублей. Мы создали корпорацию развития, которая управляется совместно с Фондом развития Дальнего Востока и направлена на реализацию инвестиционных проектов Сахалинской области», — сказал губернатор.

В регионе сейчас реализуются проекты, связанные с развитием молочного производства, свиноводства, бройлерного производства, тепличного хозяйства, элеватора.

По словам губернатора, второе направление — это использование рекреационных возможностей Сахалинской области, развитие туризма: «У нас есть горнолыжный комплекс «Горный воздух». На его базе сейчас создают дополнительно горнолыжные трассы, с тем чтобы к 2018 году там провести подготовку и нашей сборной перед Олимпиадой в Корее. Поэтому построим и лыжно-биатлонный комплекс. Здесь дополнительно к 20 километрам сегодняшних имеющихся горнолыжных трасс мы ещё прибавим к 2018 году порядка 22 километров». К 2020 году это будет хороший горнолыжный курорт: порядка 70 километров трасс горнолыжных с биатлонным комплексом.

Губернатор отметил, что вопросы транспортной доступности тоже решены: «У нас создана региональная компания совместно с «Аэрофлотом». В этом году мы докупили совместно с «Аэрофлотом» ещё порядка семи самолётов, поэтому обеспечена транспортная доступность из всех городов Дальнего Востока на Сахалин и в обратном направлении. Это делает возможным привлечение туристов и в зимний период, и в летний период». Он сообщил, что разработана программа по развитию Курильских островов, на реализацию которой заложено 70 миллиардов рублей из федерального, областного бюджета.

По мнению губернатора, пока ещё качество жизни населения несколько ниже, чем в других дальневосточных субъектах, потому что основной удельный вес — это нефтегазовые доходы. Собственно, экономика оттуда формирует 16 процентов налоговых доходов.

Говоря об использовании возможностей прибрежного рыболовства, Олег Кожемяко отметил, что в регионе «подготовлен пилотный проект, который позволил бы дать возможность местному населению всё‑таки вылавливать на неодуируемых [ОДУ — общий допустимый улов], необлавливаемых объектах в прибрежной зоне».

«Для этого, конечно, упростить систему выхода в море. Сегодня и запрещено в ночное время выходить, и требуется разрешительный принцип, и в дальнейшем, когда он идёт с приловом, это перевешивание, если там даже небольшие, скажем, какие‑то изменения в весе, что на маленьком судне очень трудно поймать, или, допустим, приловы, то это уже считается нарушением», — продолжил сахалинский губернатор и предложил «образовать межведомственную комиссию в рамках субъекта, выделить шестимильные зоны и необлавливаемые объекты, дать местному населению облавливать».