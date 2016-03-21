Москва, 21 марта, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Внедрение беби-боксов приведет к разрушению семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов на круглом столе в Общественной палате, посвященном защите прав новорожденных на жизнь и охрану здоровья. «Нам активно предлагается разрушать семьи, попавшие и без того в сложную материальную и социальную ситуацию. Вместо помощи этим семьям нам предлагают помочь легко и безболезненно бросать ребенка», — заявил детский омбудсмен.

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

Требование внедрять такие устройства равноценно тому, чтобы «забрать огромные деньги из социальной сферы». «Один такой ящик — это 10 обокраденных нуждающихся семей. Деньги, тратящиеся на соцподдержку, пойдут на обслуживание таких вот беби-боксов», — отметил он.

За последние годы создано много кризисных перинатальных центров, которые уже продемонстрировали свою эффективность в решении поставленных задач, подчеркнул Астахов. «Число убийств новорожденных за последние 5 лет снизилось более чем в 2 раза, и число отказных, брошенных детей снижается каждый год благодаря усилиям государства и общественных организаций, а не благодаря каким-то пресловутым устройствам для отказа от детей», — заявил обмудсмен.