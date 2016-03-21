Лондон, 21 марта, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Великобритания, которая в ближайшее время может выйти из состава Европейского союза (ЕС), может лишиться приблизительно 100 млрд фунтов стерлингов ($145 млрд) и потерять примерно 1 млн рабочих мест к 2020 году. Об этом, как передает The Guardian, говорится в исследовании бизнес-группы CBI (Конфедерация британской промышленности).

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«Проведенный анализ показал, почему выход из ЕС станет настоящим ударом по уровню жизни, ситуации на рынке труда и экономическому росту», — заявила генеральный директор CBI Кэролин Фэрбэрн.

Ожидается, что потери Лондона от выхода из ЕС составят около 5% ВВП страны. Кроме этого, уровень безработицы в стране, который является одним из самых низких в ЕС (5,1%), возрастет на 2−3%.

«Даже при лучшем исходе это станет серьезным шоком для британской экономики», — подытожила Фэрбэрн.

Отметим, что референдум по выходу Великобритании из ЕС состоится 23 июня 2016 года. Решение о его проведении парламент страны принял после саммита ЕС, на котором был согласован пакет мер по реформированию этой структуры.