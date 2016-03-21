Вашингтон, 21 марта, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В Турции из-за кризиса в отношениях с Москвой, а также в связи с серией терактов, которые в последнее время заметно участились, туристический бизнес несёт ощутимые убытки, пишет ежедневная американская газета Wall Street Journal.

novarealestateturkey.com Стамбул

Отмечается, что за 13 лет с 2001 года доходы от туристического сектора в Турции увеличились до $34,3 млрд. Одним из популярнейших мест для туристов являлся Стамбул. По данным государственной статистики, существенная доля турецких граждан работала в турбизнесе, а именно один миллион человек, или семь процентов трудоспособного населения Турции.

К настоящему моменту многие турецкие туроператоры не имеют возможности продолжать свой бизнес. Число забронированных туров сократилось на 40% в сравнении с 2015 годом. На продажу выставлена не одна сотня турецких гостиниц, ранее принимавших российских туристов.

Взаимоотношения с Россией вошли в состояние глубокого кризиса после того, как российский бомбардировщик был сбит над территорией Сирии турецким военным самолётом F-16. Это произошло 24 ноября 2015 года.