Ростов-на-Дону, 21 марта, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Ростов-на-Дону» возвращается в привычный ритм работы. В понедельник, 21 марта, спустя двое суток после крушения авиалайнера компании FlyDubai, воздушная гавань отправила первые самолеты. Судно A-319 сообщением Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург вылетело в 09:28, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло. Кроме того, в 09:39 вылетел борт в Ереван.

rnd-airport.ru Самолёт

Напомним, что работа ростовского аэропорта была приостановлена на два дня в связи с авиакатастрофой. При посадке в воздушной гавани донской столицы рухнул борт, летевший из аэропорта Дубай. Перед тем как предпринять последнюю попытку приземлиться, самолет около двух часов кружил в зоне ожидания. Первая попытка сесть в ростовском аэропорту не удалась, экипаж пошел на второй круг.

К понедельнику территорию аэропортового комплекса полностью очистили от обломков разбившегося самолета, взлетно-посадочную полосу, поврежденную Boeing-737−800, восстановили.

Также по теме: В Ростове-на-Дону создадут мемориал в память жертв авиакатастрофы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате крушения Boeing-737−800 погибли 62 человека: 55 пассажиров и семь членов экипажа. Не вернулся домой 41 житель Ростовской области. Пережить трагедию семьям погибших помогают специалисты — психологи и медики. Накануне сотни неравнодушных горожан и гостей областного центра к стихийному мемориалу жертвам авиакатастрофы несли цветы, игрушки (на борту находилось четверо детей), зажигали свечи.