Вашингтон, 21 марта, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Беженцы с Ближнего Востока негативно оценили договорённость Турции с Евросоюзом. По мнению мигрантов, Брюссель совершил в отношении них предательство, пишет ежедневная газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

Отмечается, что соглашение с Турцией выгодно Евросоюзу из-за сдерживания миграционного потока. Также договорённость выгодна и Анкаре, получившей устранения визовых ограничений в ЕС и дополнительное финансирование в объёме €3 млрд. Также Анкара рассчитывает на ускорение переговоров по вхождению в ЕС.

При этом соглашение является невыгодным для большого числа беженцев с Ближнего Востока. Мигрантов, бегущих от войны, это соглашение оставило без последней надежды перебраться в ЕС. Издание отмечает, что, по мнению мигрантов, ЕС предал их, а Турция использует сложившееся положение для своих выгод. Беженцы оказались поставленными перед фактом: им придётся жить в Турции, где находиться становится всё более опасно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры ЕС одобрили соглашение с Турцией по миграции. Все мигранты, прибывшие в ЕС после 20 марта, после индивидуальной оценки их ситуации, будут возвращены в Турцию, в случае, если руководство стран Евросоюза откажет им в убежище. Фактически беженцы начнут возвращаться в Турцию 4 апреля. Турции будет выделено ЕС €3 млрд на приём беженцев на текущей неделе.

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