Анкара, 21 марта, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Туристический рынок Турции терпит падение на фоне последних терактов, а также из-за напряженности в отношениях с Россией, пишет The Wall Street Journal.

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Так, по данным туроператоров, число туров, забронированных на летний сезон-2016, сократилось на 40% по сравнению с показателями 2015 г. При этом заполненность гостиничных номеров снизилась вдвое, а сотни отелей выставлены на продажу.

«Мы и не представляли, что все может быть настолько ужасно… Мы стоим на пороге большого кризиса, и сфера его распространения до сих пор не ясна», — рассказал владелец отеля в Анталии Бора Адали.

Газета отмечает, что за 2001—2014 гг. доходы в сфере туризма в Турции утроились и составляли $34,3 млрд. А в рейтинге самых посещаемых городов MasterCard Global Destination Cities Index в 2012 г. Стамбул стал одним из пяти самых популярных туристических мест.

Издание отмечает, что порядка 7% трудоспособного населения, или около 1 млн человек, были заняты в туристической сфере.

Отношения Москвы и Анкары ухудшились после того, как в ноябре турецкие ВВС сбили российский Су-24, который принимал участие в операции против исламистов в Сирии. В ответ Россия ввела санкции против Турции.